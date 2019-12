Tak jeszcze nigdy nie przyjęto budżetu Zielonej Góry

Radni na piątkowej sesji przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok. Dochody miasta określono na 1 mld zł, a wydatki na 1 mld 36 mln zł. Deficyt wyniesie 36,4 mln zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego. Tym samym poziom zadłużenia miasta osiągnie 42,3 proc. i wynosić będzie na koniec przyszłego roku 422,6 mln zł.

Na inwestycję miasto planuje wydać 160 mln zł, co stanowi 15,5 proc. budżetu. Część radnych uważa, że nie jest to zbyt dużo, Bo budżet uznaje się za inwestycyjny, jeśli na inwestycje przeznacza się co najmniej 20 procent jego wysokości.

Zdaniem prezydenta Janusza Kubickiego projekt uchwały jest trudny, bo i najbliższy rok będzie trudny. Nie znaczy to, że uchwała budżetowa nie jest ambitna.

- Ale to uchwała odpowiedzialna, zawierająca zadania inwestycyjne, które są możliwe do zrealizowania – mówil prezydent Janusz Kubicki.