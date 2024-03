Tak kibicowaliście żużlowcom podczas XVIII Memoriału Edwarda Jancarza. Piękne ściganie i wielkie emocje na stadionie w Gorzowie

Memoriał Edwarda Jancarza - impreza z tradycjami

Memoriał Edwarda Jancarza to jedna z najbardziej prestiżowych imprez żużlowych w kraju. A jej tradycja ma już ponad trzydzieści lat! Do pierwszej edycji tego turnieju doszło już pół roku po tragicznej śmierci legendy gorzowskiej Stali. Edward Jancarz zmarł 11 stycznia 1992, a już 12 lipca tego samego roku, sześć lat po oficjalnym zakończeniu kariery przez zawodnika, odbył się pierwszy turniej ku jego pamięci. W tym roku memoriał wrócił do żużlowego kalendarza po dwóch sezonach przerwy. I nie była to pierwsza pauza w historii rozgrywania memoriału.