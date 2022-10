Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata mieszka w pięknym domu z narzeczoną i synkiem [zdjęcia - 5.10]

Tak mieszka Bartosz Zmarzlik. Piękny dom ze stawem niedaleko Gorzowa

Cisza, spokój i las - tak na co dzień żyje Bartosz Zmarzlik, który po ściganiu się na żużlowym motocyklu może odetchnąć od sportowego zgiełku. Wspaniały dom wybitnego żużlowca znajduje się z dala od gwaru i tłumów. Zmarzlik mieszka w Kinicach, małej miejscowości w województwie lubuskim. Po wyjściu z domu sportowiec widzi piękny las i jezioro. To jednak nie wszystko - aby pójść nad wodę nie musi wcale opuszczać swojej posiadłości. W okazałym ogrodzie Zmarzlika znalazło się miejsce także na prywatny staw. To wprost wymarzone miejsce na odpoczynek po trudach żużlowego sezonu. Przypomnijmy, że dla wychowanka Stali Gorzów był on wyjątkowo udany - Zmarzlik zdobył trzeci tytuł mistrza świata.