Tak należy czytać rachunek za prąd. Zobacz - oto zasady faktur za energię elektryczną [26.10.2022]

W fakturach za energię elektryczną zawarte są informacje, których często nie rozumiemy na pierwszy rzut oka. Z rachunku możesz dowiedzieć się między innymi o danych odczytowych, ilości zużytej energii elektrycznej w konkretnym czasie, a także o dodatkowych opłatach za dystrybucję prądu. Wśród nich wymienia się koszty stałe i zmienne, a na końcu nalicza się podatek VAT od całości.

W przypadku rachunku za prąd ważny okres rozliczenia. Jest on powiązany z częstotliwością odczytu licznika, prowadzoną przez dystrybutora. Konsumpcja energii obliczana stosunku do okresu pobrani energii, w przypadku taryfy dwustrefowej G12 w tabeli pojawia się rozbicie w zależności od pory dnia. Stan odczytu to różnica między wartością początkową a odczytem końcowego. Suma tych wszystkich wierszy stanowi końcową sumę za energię czynną.