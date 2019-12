Tak prezentują się nowe cheerleaderki Stelmetu Enei BC Zielona Góra [ZDJĘCIA]

Zespół Cheerleaders Zielona Góra towarzyszy koszykarzom od wielu lat. W hali CRS zagrzewa zespół Stelmetu Enei BC do walki w Energa Basket Lidze i rozgrywkach VTB. Co jakiś czas zmienia się skład ekipy. Tej grupy dziewcząt wcześniej nie prezentowaliśmy. Zobaczcie, jak wygląda piękniejsza strona zielonogórskiego basketu. POLECAMY: „Zdemolowany" rywal! Stelmet wygrał dziesiąty mecz z rzędu [ZDJĘCIA] ZOBACZ TEŻ: Kibice super się postarali! Nieśli Stelmet do wygranej nad Treflem Sopot [ZDJĘCIA] OBEJRZYJ: Co robił Łukasz Koszarek w więzieniu?

Mariusz Kapała