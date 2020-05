Tak restauratorzy w mieście szykują się na powitanie gości. Stęskniliście się już?

- Czekaliśmy na to, jak na zbawienie. Choć przyznam, że przygotowujemy się do tego już od około miesiąca. Wiedzieliśmy bowiem, że najpierw będą otwierane ogródki. Sugerowałem się tym, co robiono w Czechach i jakie tam były zapowiedzi. Dlatego już pod koniec kwietnia rozmawiałem z urzędem miasta w sprawie pozwolenia na postawienie ogródka – mówi Grzegorz Pyzikiewicz , właściciel restauracji Jazzgot .

Czego teraz spodziewają się zielonogórscy restauratorzy?

- Myślę, że na początku ruch będzie większy, bo ludzie są spragnieni wyjścia do restauracji, spotkania się ludźmi – mówi Grzegorz Pyzikiewicz. - Ale na razie, w dłuższej perspektywie, trudno cokolwiek mówić o odrabianiu strat spowodowanych zamrożeniem gospodarki po ogłoszeniu pandemii. Dopóki nie będzie można organizować większych imprez rodzinnych czy firmowych, które to generują największe przychody firmie, dopóty trudno będzie nam mówić o tym, że sytuacja wróciła do normy – dodaje właściciel Jazzgotu.

- Na tę chwilę, nasze obroty to około 20 proc. tego, co mieliśmy wcześniej. To są dowozy i odbiory własne – tłumaczy Kamila Wiater. - Ale liczymy, że od poniedziałku, gdy będziemy mogli otworzyć ogródki, wszystko powoli zacznie wracać do normy. My na razie będziemy działali tylko za zewnątrz – dodaje zielonogórska restauratorka.