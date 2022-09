Tak się jeździło tędy zaledwie sześć lat temu! Wtedy na S3 między Zieloną Górą i Nową Solą budowano przejścia dla zwierząt

Lubuskie odcinki S3. Jak się budowały przejścia dla zwierząt?

Odcinek S3 Zielona Góra Północ - Niedoradz liczy 13,3 km. Budowa rozpoczęła się w październiku 2015 r., a w listopadzie 2018 r. inwestycja była gotowa. Zbudowano ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 1 kilometra. Są dwa przejścia górne dla zwierząt dużych.

Natomiast odcinek S3 Niedoradz - Nowa Sól ma długość 17,3 km. W lutym 2016 r. podpisano umowę na realizację inwestycji w systemie „buduj”. A w grudniu 2018 r. nastąpiło oddanie do użytku. Tym samym zakończyła się budowa lubuskiej części tej ekspresówki. Zbudowano tutaj ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 692 metrów. Jest też pięć przejść górnych dla zwierząt dużych. Na obu odcinkach są też przejścia dla zwierząt średnich i małych.

(źródło: GDDKiA)

Zobaczcie, jak wyglądała S3 w okolicy Zielonej Góry i Nowej Soli zaledwie sześć lat temu.

