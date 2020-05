Tak się zdobywa tytuł magistra w dobie koronawirusa. Przed komputerem

A że to bardzo ważne doświadczenie, Kamil ubrał się na galowo. Tak jakby stanął oko w oko z komisją. Założył garnitur, koszulę, krawat. Ba, nawet buty, choć ich na ekranie nie było przecież widać. Zdaniem świeżo upieczonego magistra, to oznaka szacunku do komisji i powagi sytuacji.

Egzamin on-line. Zasady po polsku, pytania już po angielsku

Najpierw porozumiewano się po polsku, by ustalić zasady i sprawy organizacyjne. Choćby takie, co może się stać, gdy połączenie internetowe zostanie przerwane. Pani profesor wyjaśniała, że wszystko zależy od czasu. Jeśli stałoby się to na początku egzaminu, konieczne byłyby próby ponownego połączenia się i dokończenia egzaminowania. Jeśli stałoby się to pod koniec spotkania on-line, komisja zdecydowałaby, czy dotychczasowe sprawdzenie wiedzy jest wystarczające do wystawienia oceny.

Na szczęście w przypadku Kamila wszystko przebiegało bez zakłóceń. Po części organizacyjnej panie profesor – już w języku angielskim – zadawały pytania. Dwa dotyczące zagadnień poruszanych na seminarium oraz jedno, dotyczące pracy magisterskiej. Udało się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania.