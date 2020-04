Tak tanio na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Paliwo będzie jeszcze tańsze?

Tak tanio na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Ceny paliw spadają z dnia na dzień. Eksperci przewidują, że może być jeszcze taniej. Czy dużo osób chce skorzystać z okazji i tankuje pełny bak?

- Wiadomo, że pandemia koronawirusa pozamykała nas w domach, mało kto jeździ dalej niż do marketu na zakupy. Ruchu na stacjach benzynowych nie widać – mówi Paweł Janisz z Zielonej Góry. – Ja sam jeżdżę tylko do pracy i po drodze wskoczę na zakupy. A przed epidemią jeździłem bardzo dużo, bo lubię. Poza tym mam we Wrocławiu i Poznaniu synów, którzy są na studiach, więc często porzucałem im wałówkę.

Nie tylko pana Pawła cieszą coraz to niższe ceny paliw na stacjach benzynowych. Także Rafał Kasza przyjechał w środę po benzynę. I dziwił się spadającym cenom… Nie pamięta już, kiedy było tak tanio. Ale zielonogórzanie podkreślają, że woleliby jednak, by ceny były wyższe, a sytuacja życiowa taka jak przed pandemią koronawirusa.

Niskie ceny paliw są spowodowane jest pikującymi na całym świecie notowaniami ropy naftowej, do których doszło ze względu na epidemię koronawirusa i również nieporozumieniami wywołanymi w OPEC+.

PKN Orlen tłumaczy, że obniża ceny i będzie je obniżał też z tego względu, że mobilne muszą być teraz służby medyczne i mundurowe. To kierowane przez nich pojazdy wymagają teraz najczęstszego tankowania.

- Mimo że ceny niskie, to nie widać, by kierowcy jakoś masowo tankowa baki do pełna – słyszymy na jednej ze stacji benzynowych w Zielonej Górze. – Ludzie z dystansem i ostrożnością podchodzą dziś do wszystkiego. Nikt nie wie, na co jeszcze powinniśmy być przygotowani i jak rozwinie się sytuacja w najbliższych tygodniach, miesiącach.

Ceny paliw w Zielonej Górze ze środy, 15 kwietnia br.: Shell: Diesel - 3.99

95 - 3.95

LPG - 1,76 Orlen: Diesel - 3.99

95 - 3.92

LPG - 1.73 Circle: Diesel: 3.99

95 - 3.94

LPG - 1.79 BP: Diesel: 3.99

95 - 3.95

LPG - 1.77 Auchan Diesel: 3.81

95 - 3.49

LPG - 1.69 Tesco Diesel - 3.95

95 - 3.50

LPG - 1.49 E. Leclerc 95 - 3.52

LPG - 3,79

Lotos Diesel - 3.98

95 - 3.82

LPG - 1.74

Intermarche Diesel - 3.85

95 - 3.57 amic Diesel - 3.97

95 - 3.95

LPG - 1.77

