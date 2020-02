Tak wygląda egzamin ze sprawności fizycznej dla kandydatów do policji

- Kandydaci z całego województwa przyjechali do Zielonej Góry, żeby pod czujnym okiem instruktorów z Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji KWP w Gorzowie Wlkp. sprawdzić swoje przygotowanie do zaliczenia testu sprawnościowego na właściwym egzaminie - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego policji w Zielonej Górze. Instruktorzy pokazali prawidłowe sposoby wykonania poszczególnych ćwiczeń, a potem korygowali błędy ćwiczących - po to, aby już na właściwym egzaminie z sukcesem pokonać ten etap kwalifikacji.