Tak wyglądała miejska wigilia w Zielonej Górze. Życzenia, kolędy, koncerty i wiele innych atrakcji Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

To już tradycja. Co roku na zielonogórskim rynku spotykają się mieszkańcy, by połamać się opłatkiem i przyjąć życzenia od biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz prezydenta miasta. Jest wspólne kolędowanie i biesiadowanie. No i są gwiazdy. W tym roku w świąteczny klimat wprowadzili nas: