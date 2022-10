Tak zmieniała się Zielona Góra. Sam się zdziwisz, jak zobaczysz te zdjęcia. Wystawa Alicji Skowrońskiej na deptaku

Alicja Skowrońska - fotograficzne bystre oko

Alicja Skowrońska to rodowita zielonogórzanka. Tu ukończyła Szkołę Podstawową nr 10 oraz Technikum Elektryczne. Całe życie zawodowe związana z Telekomunikacją. Wykształcenie i wykonywany zawód szybko dał Alicji Skowrońskiej sposobność do poznania technicznych możliwości aparatu fotograficznego. Pierwszym zakupionym w prezencie przez brata Alicji Skowrońskiej był radziecki FED. Dokumentacyjne funkcje aparatu w szerokim zakresie zaczęła stosować podczas meczów żużlowych, a fotorelacje żużlowe były głównym tematem jej pierwszych wystaw między innymi w Rydzynie i w Warszawie. Żużel do dziś pozostaje wielką pasją Alicji, ale większą stało się miasto.