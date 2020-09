Taka akcja! Możesz poznać zabytki gminy Świdnica, jeżdżąc rowerem. Zapisz się na wielki, międzypokoleniowy rajd

Z parku dzieci wyniosły kilka worków śmieci

Ostatnie dni wakacji dzieci z miejscowości Głogusz wykorzystały, by zrobić coś pożytecznego, coś co służyłoby wszystkim mieszkańcom, ale także i ich gościom, Zachęciła ich do tego Marta Deptuła. Park zmienił swoje oblicze. Satysfakcja jest ogromna!