Taka jak trzeba,. Spektakl dla kobiet i o kobietach, zrobiony przez kobiety. Obejrzyj go za darmo we wtorek, 28 marca

Taka jak trzeba - spektakl dla widzów dorosłych

Przedstawienie jest adaptacją amerykańskiego spektaklu „Bez czułości” Clare McIntyre. Akcja rozgrywa się w mieszkaniowej łazience, gdzie dziewczęta prowadzą grę ze swoją kobiecością, przytłaczającą codziennością i społecznymi oczekiwaniami. Balansując na linie relacji międzyludzkich, nad przepaścią traumatycznych przeżyć, z humorem i inteligencją rozprawiają się ze stereotypami na temat tego, kim powinna być współczesna kobieta. Czy jest jakiś sposób na to, by w świecie photoshopa, ogólnodostępnej pornografii i płytkich związków pozostać sobą i spełniać marzenia o miłości, zrozumieniu i bezpieczeństwie? Czy istnieje coś takiego jak solidarność siostrzana kobiet, czy jest ona jedynie mitem? Co robić, gdy pretekstem do przemocy jest zwykła obecność? Jak się oderwać od społecznej presji i jednocześnie nie zostać w samotności? Ze względu na poruszaną tematykę biblioteka proponuje spektakl widzom dorosłym.