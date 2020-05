Taka praca zespołowa robi wrażenie. W ciągu dwóch miesięcy epidemii koronawirusa grupa Maseczki Zielona Góra uszyła 123 tysiące maseczek

123 tysiące maseczek. Tyle (co najmniej!) sztuk środków ochronnych przez ostatnie 2 miesiące epidemii koronawirusa uszyła grupa Maseczki Zielona Góra. W akcję zaangażowało się mnóstwo osób i to nawet z odległych zakątków Polski. Na czele tej drużyny stanęła Katarzyna Prokopyszyn, która już teraz została okrzyknięta przez wolontariuszy... maseczkową królową.

Tak zawiązała się grupa, która swoim zasięgiem objęła nie tylko województwo, ale i różne rejony kraju! Katarzyna Prokopyszyn dostała od jednej z mieszkanek maszynę do szycia, od drugiej zaś materiał. Początki bywały trudne. - To było moje pierwsze szycie w życiu! - śmieje się zielonogórzanka.

- Śmieję się, że jesteśmy dzieckiem grupy "Widzialna Ręka Zielona Góra" , bo to właśnie tam kilka pań zaczęło pisać o maszynach, o materiałach. Pojawiły się osoby, które były gotowe szyć - mówi Katarzyna Prokopyszyn, liderka grupy "Maseczki Zielona Góra". - Andrzej Piasecki, koordynator Widzialnej Ręki, poprosił, byśmy stworzyły osobną grupę, poświęconą tylko szyciu. Stwierdziłam, że to robota dla mnie.

- Jeśli powiem, że było to 250 osób, to na pewno nikogo nie pominę - mówi Katarzyna Prokopyszyn.

Grupa nie zwalnia tempa, już myśli o założeniu fundacji lub stowarzyszenia. Dla wielu szyjących to szycie było jak odskocznia. Od zmartwień wywołanych przez epidemię, od trudów codzienności. Nie chcą tracić tego poczucia przynależności.

- W nazwie na pewno musi zostać korona, bo to ona nas połączyła - śmieje się zielonogórzanka.

Pod wrażeniem działania grupy jest też jeden z koordynatorów Widzialnej Ręki Zielona Góra.

- To było kilkaset osób! - mówi Andrzej Piasecki. - Składam im hołd zbiorowo - dzięki, wielkie dzięki, bo to była (i jest) kosmiczna akcja. Dużą część materiałów do szycia udało się zakupić dzięki Urzędowi Miasta Zielona. Reszta: gumki, troczki do maseczek, nici i inne artykuły pochodziły z darowizn od firm i osób prywatnych, były kupowane ze zrzutki czy nawet za własne pieniądze szyjących.