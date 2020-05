Takich kamer jeszcze u nas nie było! Nowoczesny sprzęt w zielonogórskim szpitalu zbada wchodzącym temperaturę i sprawdzi, czy mają maseczki

Różne instytucje w regionie chcą jeszcze skuteczniej walczyć z epidemią koronawirusa. Przy wejściu głównym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze działają już kamery termowizyjne. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które wejdą do budynku, będą miały w parę sekund sprawdzoną temperaturę ciała. Obecnie trwa faza testów.