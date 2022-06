Takich mistrzostw Polski w Zielonej Górze jeszcze nie było. Karatecy opanowali halę CRS

Do Zielonej Góry przyjechało ponad 300 zawodników z 45 klubów. To najlepsi karatecy w kraju, którzy przeszli przez gęste sito kwalifikacji. To gwarantuje wysoki poziom zawodów.

- Jeszcze tak dużej imprezy w naszym mieście nie było – powiedziała Aleksandra Kot, czołowa zawodniczka LCL-KK NIDAN Zielona Góra, klubu, który jest gospodarzem i współorganizatorem imprezy. - Każdy klub wystawi swoich najlepszych zawodników, którzy musieli zakwalifikować się do mistrzostw Polski. Cieszymy się, że będzie nas dopingować większa grupa kibiców naszego klubu, bo przecież zwykle nie wszyscy mogą jeździć na zawody do innych miast. Będzie to dla nas znakomite wsparcie mentalne.