Takich świąt na lubuskich drogach nie było już dawno. Od piątku policjanci nie odnotowali żadnego wypadku

Postawa Lubuszan zasługuje na pochwałę. Ludzie stosują się do zaleceń i zostają w domach

Święta bez wypadku

- Postawa Lubuszan zasługuje na pochwałę. Ludzie stosują się do zaleceń i zostają w domach, a to skutkuje mniejszych ruchem na drogach - mówi podkom. Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji. Postawę mieszkańców województwa odzwierciedlają statystyki. Sami policjanci są nimi zdziwieni. Od Wielkiego Piątku do południa w Poniedziałek Wielkanocny na terenie województwa lubuskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego.