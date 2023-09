Takie pieniądze dostaną Lubuszanie! Mamy najnowsze informacje z ZUS-u - ile wyniesie czternasta emerytura, kiedy będą wypłaty "czternastki"?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, w tym roku czternasta emerytura wyniesie 2650 zł brutto i w takiej kwocie będzie ona wypłacana osobom pobierającym takie świadczenia, jak emerytura lub renta. Pierwsze wypłaty poszły już na konta Lubuszan.

"Czternastka" zostanie wypłacona z urzędu. Oznacza to więc, że aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie, osoby uprawnione do jego pobrania, nie muszą składać żadnego wniosku. To bardzo ważna informacja: zdarza się, że po domach chodzą oszuści, którzy nagabują do wypełnienia wniosku. Nic nie podpisujcie, niczego nie wypełniajcie! To służy tylko wyłudzeniu waszych danych osobowych! Wypłaty czternastej emerytury mają nastąpić jeszcze we wrześniu - pierwsze zostały już zrealizowane. Kto i na jakich zasadach otrzyma czternastą emeryturę? - Tak zwaną „czternastkę” otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, np. emerytury lub renty. W przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki” zostanie podzielona proporcjonalnie na każdego uprawnionego - informuje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czternastą emeryturę w pełnej jej wysokości - czyli 2650 zł brutto - otrzymają te osoby, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto.

- Powyżej tej kwoty „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Aby mieć prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 złotych. To znaczy, że przysługuje ono, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 złotych. Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto - wyjaśnia A. Muchowska.

Kiedy Lubuszanie dostaną czternastki Wypłata świadczenia ruszy w najbliższych dniach. Trafi ono do uprawnionych osób tą samą drogą, jaką pobierają podstawowe świadczenia i tego samego dnia. Należy jednak pamiętać, że ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna i podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych.

- Nie będzie się także wliczać do dochodu, gdy ktoś ubiega się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 Plus dla osób niesamodzielnych. Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. Wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld złotych - wyjaśnia rzeczniczka lubuskiego ZUS-u.

W Lubuskiem świadczenie otrzyma około 226000 osób. Przeczytaj też: Od 1 września zmieniły się limity dorabiania dla emerytów i rencistów! ZUS podał nowe kwoty. Co grozi za przekroczenie limitu?

Strefa Biznesu: Sztuczna inteligencja zdecyduje o przyjęciu do pracy?