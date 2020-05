Takie są aktualne ceny na placu targowym Konfin w Zielonej Górze

Oko w oko z dzikami. "Byłam przekonana, że to moje ostatnie chwile"

Nie ma tygodnia, żebyśmy nie dostawali od naszych Czytelników zgłoszenia, że mieli bliskie spotkanie z dzikiem i to w centrum miasta. Tym razem jedna z zielonogórzanek spotkała całe stado tych dzikich zwierząt w okolicach Parku Linowego. Co my, jako mieszkańcy, możemy zrobić w ta...