Takie są najlepsze zioła na cholesterol. Zobacz, jak obniżyć cholesterol domowymi sposobami [13.04.2022 r.]

Wysoki poziom cholesterolu we krwi może z czasem prowadzić do rozwinięcia wielu chorób sercowo-naczyniowych, a także zwiększa ryzyko zawału serca. W młodym wieku i kiedy nie odbiega zbyt dużo od normy, może nie dawać żadnych objawów. Z wiekiem jednak symptomy tego schorzenia stają się coraz bardziej dokuczliwe. Wśród nich najczęściej wymienia się zawroty głowy, osłabienie, żółtawe plamki w okolicy kolan oraz łokci. Dlatego warto badać się regularnie i zadbać o wyrównanie cholesterolu, zanim spowoduje on poważniejsze spustoszenia w organizmie. Jednym z domowych sposobów na regulację poziomu cholesterolu we krwi jest spożywanie ziół.

Takie są najlepsze zioła na cholesterol: