Takie są przyczyny, objawy oraz skutki zakwaszenia organizmu. Jak możesz odkwasić organizm? OPRAC.: MIKIR

Żywność wpływa na poziom pH krwi, jednak w niewielkim stopniu, na tyle nieznacznym, że nie można mówić o rozwoju kwasicy lub zasadowicy wskutek stosowanej diety. Wpływ diety ma jednak wpływ na pH moczu. Badanie moczu może dużo powiedzieć o stosowanej diecie. Długotrwałe spożywanie produktów zakwaszających organizm wpływa na procesy metaboliczne w nim zachodzące i skutkuje rozwojem chorób. W dalszej części galerii opisujemy przyczyny, objawy zakwaszenia organizmu oraz podpowiadamy, jak temu zapobiegać. Kliknij strzałkę obok zdjęcia lub przesuń je gestem ►►► pixabay, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Zakwaszenie organizmu to - krótko ujmując - stan, w którym zaburzona jest równowaga pH krwi, która w prawidłowych warunkach wynosi od 7,35 do 7,45. Tylko przy takich parametrach krwi organizm jest w stanie funkcjonować prawidłowo. Czym jest zakwaszenie organizmu, jakie są jego objawy, skutki i jak z tym walczyć? Opisujemy to w naszej galerii.