Takie transporty medyczne nie zdarzają się u nas codziennie. Karetka „N” zawiozła na lotnisko czteromiesięczną dziewczynkę

Chuligański atak w sklepie. Ekspedientka raniona petardą

Do niebezpiecznego chuligańskiego zdarzenia doszło w centrum Zielonej Góry. Kilku mężczyzn wrzuciło do sklepu najprawdopodobniej petardę, która eksplodowała w dłoni ekspedientki. Kobieta trafiła do szpitala, a sprawców szuka policja.