Takie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do wojska. Zobacz, co trzeba zrobić, aby zostać żołnierzem zawodowym [lista - 22.03.2022 r]

W Polsce do 2010 roku obowiązywał obowiązkowy pobór do wojska. Obecnie w wojsku mogą służyć wszyscy, którzy spełniają określone wymagania, bez względu na płeć. Według danych GOV.pl, liczba kobiet pełniących służbę w wojsku wynosiła 9,373 kobiet na stan 31.12.2021. Jest to 8.3% Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przejdź dalej --->

Nie jest tajemnicą, że praca w wojsku się opłaca. Zawodowi żołnierze dobrze zarabiają, mogą ubiegać się o mieszkanie wojskowe, a na emeryturę przejść już po 15 latach służby (jeśli byli zatrudnieni przed 2013 rokiem). Nic więc dziwnego, że tak wiele osób stara się dostać do wojska. Jak to zrobić? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

Umiesz zachować zimną krew w sytuacjach stresowych, jesteś zdyscyplinowany i sprawny fizycznie? Jeśli tak, to dostanie się do wojska nie powinno stanowić dla ciebie większego problemu. Rekrutacja do wojska nie składa się jedynie z testów sprawnościowych. Aby zostać żołnierzem zawodowym trzeba spełniać niezbędne kryteria. O jakich wymaganiach mowa? Szczegóły w naszej galerii.

W Polsce do 2010 roku obowiązywał obowiązkowy pobór do wojska. Obecnie w wojsku mogą służyć wszyscy, którzy spełniają określone wymagania, bez względu na płeć. Według danych gov.pl, liczba kobiet pełniących służbę w wojsku wynosiła 9,373 kobiet na stan 31.12.2021. Jest to 8.3% Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z wielu zalet pracy w wojsku z pewnością są zarobki, które do najniższych nie należą. Już szeregowi mogą liczyć na około 4200 złotych wynagrodzenia brutto. Żołnierzom zawodowym przysługuje szereg dodatków, ponadto mogą ubiegać się o mieszkanie wojskowe, a na emeryturę przejść już po 15 latach służby (jeśli byli zatrudnieni przed 2013 rokiem).

Jak przygotować się do naboru?