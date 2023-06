Takie wydarzenia w Zielonej Górze lubią rodziny z dziećmi. Na festyn rodzinny zaprasza Szkoła Podstawowa nr 14. Co i kiedy się wydarzy?

Szkoły w Zielonej Górze. Wydarzenie w SP nr 14

– Festyn rodzinny to już wieloletnia tradycja naszej szkoły. Co roku w czerwcu organizujemy takie wydarzenie, które skupia dzieci, ich rodziców i lokalną społeczność. Ale tegoroczny będzie jeszcze większy, będzie obfitował w ciekawe nagrody, a to, co zostało przygotowane na pewno zaskoczy niejednego odwiedzającego! – zapewnia Sylwia Matuszak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze i chwali radę rodziców, która porywa rodziców uczniów do wspólnego działania. – Nie szczędzą czasu i energii, żeby urozmaicić dzieciom pobyt w szkole. W ostatnim czasie staramy się organizować wiele przedsięwzięć dla naszych podopiecznych.

W szkole odbywają się m.in. Święto Ziemniaka, mikołajki, kiermasze wielkanocny i bożonarodzeniowy.