Takie wykroczenia i przestępstwa zarejestrował miejski monitoring w Zielonej Górze! Kamery nie śpią i widzą prawie wszystko

Monitoring straszny przestępcom

Wraz ze wzrostem ilości kamer w Zielonej Górze zrobiło się bezpieczniej. W latach 2000 – 2007 liczba przestępstw spadła o ok. 2000, a liczba skradzionych samochodów zmniejszyła się z ponad 700 do ok. 150. Z każdym rokiem system wizyjny się rozrasta i staje bardziej precyzyjny. Obecnie wśród osiedli strzeżonych okiem “wielkiego brata” wymienić można m.in. Śródmieście, gdzie zamontowanych jest 13 kamer obrotowych oraz os. Pomorskie z 9. kamerami, zaś os. Przyjaźni monitoruje 11 kamer stacjonarnych. Do patrolowania miasta wykorzystywana jest kamera mobilna z głowicą szybkoobrotową. Można ją montować na samochodzie bądź słupie. W 2021 r. miasta strzegły łącznie 172 kamery.