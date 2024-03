Takiego biegu od ratuszem to jeszcze nie było W szpilkach pobiegły nie tylko wspaniałe kobiety! To było coś!

Weekend Kobiet Wspaniałych to wydarzenie, które w Zielonej Górze organizowane było po raz pierwszy. Inicjatorkami byli Fundacja My Aktywni i Stowarzyszenie Konkret. Impreza obejmowała dwa wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Kobiet w naszym mieście — Galę Kobiet Wspaniałych, wieńczącą Plebiscyt, który nagradzający kobiety oddolnie i bezinteresownie działające społecznie w ciszy i nietypowy bieg. Nietypowy, bo w szpilkach.

Kobiety Wspaniałe

Jak informuje Lena Pilonis, organizatorka, prezeska Fundacji My Aktywni w całej inicjatywie nie chodzi o wielkie nazwiska, tu chodzi o kobiety, które działają społecznie i na rzecz innych, ale nie są znane z pierwszych stron gazet. Aktywni tłumaczy, że istotą było zauważenie i docenienie wyjątkowych kobiet z naszego najbliższego otoczenia, które, choć nie proszą o uwagę, to ich praca zasługuje na wyróżnienie.

Na obcasach wokół Ratusza

To wyraz solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet. Po biegu na scenie odbywały się różnorodne aktywności dla kobiet, co jeszcze bardziej umocniło atmosferę wspólnoty i radości z udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Lena Pilonis, prezeska Fundacji My Aktywni mówi, że marzy Jej się, aby ta inicjatywa rozwijała się w kolejnych latach. - Będziemy robić wszystko, żeby odbywał się co roku – dodaje.