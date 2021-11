Takiej Zielonej Góry się nie spodziewamy! Jakiej? Zobacz tę publikację!

Okazji do świętowania w Zielonej Górze jest i będzie w najbliższym czasie wiele. Bo oto mija 150 lat, kiedy to w Winnym Grodzie pojawiła się kolej. Za miesiąc rozpoczniemy podwójny jubileusz miasta. To 800-lecie powstania Zielonej Góry i 700-lecie uzyskania praw.

Nic więc dziwnego, że w sobotę, 27 listopada br., o godz. 14.00 w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprezentowana zostanie książka Mieczysława Bonisławskiego pt. „A my zostajemy w Zielonej Górze”.