Taksówkę w Zielonej Górze zamówisz przez aplikację. Nowa sieć wkracza do naszego miasta

Aplikacja FREE NOW łączy pasażerów i kierowców. Nie masz jak dojechać z punktu A do punktu B? Chcesz zamówić taksówkę? Możesz zrobić to przez telefon, korzystając z aplikacji. Jakie są korzyści? Znajomość ceny za przejazd z góry, czyli od razu wiesz, ile za dany kurs zapłacisz.

- Firma organizująca przejazdy oferuje też promocje. Na start dla nowych użytkowników w Zielonej Górze Free Now oferuje 100 zł na 4 pierwsze przejazdy i stałą promocję 50 proc. taniej na każde kolejne - informuje Agnieszka Ciesek z Free Now.

Aby skorzystać z tej oferty, konieczne będzie użycie kodu HEJZIELONAGORA.

Inną zaletą tej formy przemieszania się po mieście, jak mówi firma, jest transparentność i bezpieczeństwo przejazdów. - Pasażer po złożeniu zamówienia taksówki w aplikacji widzi wszystkie szczegóły dotyczące auta i kierowcy, takie jak numer rejestracyjny auta, imię i nazwisko kierowcy, jego zdjęcie i ocena pasażerów. W trakcie przejazdu pasażer może udostępnić bliskiej osobie swoją trasę przejazdu w czasie rzeczywistym. Firma podejmuje współpracę wyłącznie z podmiotami posiadającymi licencję taxi - czytamy w nadesłanym komunikacie prasowym.