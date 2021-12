Talenty Gallupa. Czy można wykorzystać wyniki CliftonStrengths w rekrutacji? Ekspert odpowiada

Czym są tzw. Talenty Gallupa oraz test CliftonStrenghts?

Instytut Gallupa definiuje talent jako naturalną zdolność do doskonałości. Ludzie mogą uczyć się różnych umiejętności, rozwijać wiedzę i zdobywać doświadczenie, ale nie mogą nabyć talentu – to jest wrodzone. Kiedy dana osoba ma odpowiedni talent do swojej roli, jest pobudzana przez swoją pracę, rzadko myśląc o niej jako o „pracy” w ogóle.

Test CliftonStrengths dostarcza szczegółowych informacji na temat każdej cechy. Pomaga to odkryć obszary, w których mamy największy potencjał do budowania życia i kariery na swoich mocnych stronach. Badanie można przeprowadzić online, po uiszczeniu opłaty. Test jest możliwy do wykonania tylko na oficjalnej stronie Instytutu, a na każde pytanie mamy 20 sekund. Nie można cofnąć się do poprzedniego pytania i zmienić odpowiedzi.