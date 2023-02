Tam warto pójść! W czwartek wieczorem koncert charytatywny w Zielonej Górze

Poszkodowani w wybuchu gazu

To był piątek, 27 stycznia, około godz. 8.30 doszło do eksplozji gazu w jednej z katowickich kamienic. Zginęły dwie osoby. Wśród poszkodowanych jest pochodzący z Zielonej Góry Piotr Uciński i jego bliscy: żona Joanna i córeczki Małgosia oraz Diana. O tej historii pisaliśmy w artykule Zielonogórzanin i jego bliscy ucierpieli w wyniku wybuchu gazu w katowickiej kamienicy. Stracili dom, walczą o powrót do zdrowia... Ruszyła zbiórka: link . Zielonogórzanie nie są obojętni. W czwartek, 23 lutego, o godz. 19.30 w Cafe Noir odbędzie się koncert zespołów MAMADA i Mokosz.

Poznaj bliżej wykonawców. O zespołach

MAMADA

- Jesteśmy kobiecym zespołem śpiewającym pieśni i piosenki ludowe - piszą o sobie artystki. - Zjawiłyśmy się w nim z wielu stron. Różni nas praktycznie wszystko: wiek, wygląd, styl życia, wykształcenie i profesja. Różne też były powody, które nas tu przywiodły – chęć poznania czegoś nowego, rozwój już posiadanych umiejętności, talent, wołanie serca, a czasem zwykła ciekawość. Ale to właśnie ta różnorodność kształtuje naszą kompletność, której centrum stanowi Viktoriia Korol, nasza nauczycielka i przewodniczka po świecie białego śpiewu. Poznajemy go od 2020 roku, a nasz krąg wciąż się poszerza. Dziś chcemy jednym głosem, niekiedy jeszcze nieco słabym, niekiedy nie do końca czystym, podzielić się z Wami naszą radością i wspólnotą. To my, MAMADA, pełne energii w folkowym wydaniu.