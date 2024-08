Tańczyć każdy może, trochę lepiej lub gorzej, czyli Baletowe Wakacje Artystyczne w Zielonej Górze

Warsztaty baletowe i festiwal

Bardzo ciekawe doświadczenie także dla uczennicy szkoły baletowej

Dzięki warsztatom tańca klasycznego ci, którzy mieli już do czynienia z tańcem baletowym udoskonalą warsztat, a jego podstawy poznają ci uczestnicy, którzy zetkną się z nim pierwszy raz. Warsztaty prowadzone są w kilku w grupach wiekowych.

Zielonogórzanka Natasza Woźniak, uczennica Szkoły Baletowej w Poznaniu, jest zadowolona, że zapisała się na wakacyjne

- Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie są zajęcia z panią Viktorią Liubarets, profesjonalną tancerką baletową, pozwalają mi się rozwijać – mówi Natasza Woźniak.

- Te baletowe lekcje to ćwiczenia, gracja, taniec… Wszystkiego po trochę w zależności od stopnia zaawansowania i tego, co do tej pory wykonywali uczestnicy – wyjaśnia Viktoria Liubarets.

Dodajmy, że organizatorem warsztatów i festiwalu jest Towarzystwo 3 Art.