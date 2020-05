Tani i nie woła na spacer - jaki zwierzak może być dobry dla dziecka, które spędza sporo czasu w domu? Rybki? A może... patyczak??

Chomiki, jak każde zwierzęta, wymagają odpowiedniej diety. Warto dowiedzieć się, czy dany rodzaj lubi większą ilość trocin, potrzebuje mieć domek, w którym może się skryć. To wszystko jest bardzo ważne, by zwierzęciu zapewnić jak najlepsze warunki i by czuło się dobrze w naszym domu.

Jeśli będziemy takiemu zwierzakowi poświęcać dużo uwagi, być jego codziennym towarzyszem, to takie zwierzę nie wymaga dodatkowego ptasiego przyjaciela. Jeśli przebywamy poza domem, nie możemy poświęcić mu wciąż maksimum uwagi, to warto, by zwierzak miał kompana.

Te zwierzaki zachwycają swym wyglądem

Patyczaki, straszyki i liśćce to mistrzowie mimikry, czyli upodabniania się do otoczenia. Ich specyficzny kołyszący się ruch, który bawi każdego, kto widzi go po raz pierwszy, to nie "taniec" owada, ale jego próba ukrycia się poprzez udawanie gałązki kołyszącej się w wietrze. I choć nie są to typowe przytulanki, to po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że owady egzotyczne też mogą być dobrymi zwierzętami dla małych obserwatorów przyrody. Oczywiście profesjonaliści - w tym właściciele sklepu - stanowczo odradzają kupno owadów jadowitych, do domu, w którym żyją na co dzień dzieci.