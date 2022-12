Tanie loty 2022: do tych krajów i miast Polacy latali najchętniej. Ile wynosiła średnia cena biletów lotniczych? Podsumowanie 2022 r.

Nowy raport wskazuje, gdzie Polacy latali najczęściej w 2022 r. Które kraje i miasta polscy turyści upodobali sobie najbardziej? Ile wyniosła średnia cena biletu lotniczego w mijającym roku? Skąd przyjechało do nas najwięcej zagranicznych turystów. Zapraszamy do lektury wyników raportu - to turystyczne podsumowanie 2022 r.

Powstał nowy raport, podsumowujący podróże lotnicze Polaków w mijającym 2022 roku. Dokąd najchętniej rezerwowaliśmy tanie loty, które kraje i miasta polscy turyści wybierali najczęściej? Jak zmieniały się preferencje Polaków w tym zakresie w ciągu minionych lat? Ile średnio kosztował bilet lotniczy w 2022 r.? Skąd do Polski przybywali zagraniczni goście? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w raporcie poniżej: Tanie loty, ulubione kierunki, najbardziej ruchliwe lotniska w Polsce 2022. Turystyczne podsumowanie roku.

Tanie loty Polaków w 2022 r. Nowy raport podsumowuje rok w turystyce

Wyszukiwarka tanich lotów Kiwi.com sporządziła raport, w którym zebrała interesujące dane nt. rezerwacji dokonywanych przez Polaków w mijającym 2022 r. Raport ma optymistyczny wydźwięk. Rok 2022 r. był czasem powrotu do normalności po pandemii COVID-19. Wzrósł popyt na wycieczki i podróże lotnicze, a liczba rezerwacji tanich lotów w skali globalnej przekroczyła nawet tę z 2019 r., ostatniego przed koronawirusem. Jeśli chodzi o polskich turystów, w 2022 r. odwiedzili oni łącznie aż 157 krajów. Które państwa i miasta wybierali najczęściej jako cel swoich wycieczek? Jak zmieniały się preferencje Polaków w ciągu minionych lat i jak mogą wyglądać w nadchodzącym 2023 r.? Ile wynosiła przeciętna cena biletu lotniczego? Z których lotnisk i gdzie Polacy najczęściej wyruszali w podróż i skąd przybywali do nas goście z zagranicy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej – przedstawiamy wyniki raportu nt. tanich lotów, rezerwowanych przez Polaków w 2022 r. W 2022 r. Polacy najczęściej rezerwowali tanie loty do Włoch. Ulubionym miastem polskich turystów był Mediolan. tomas1111, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Gdzie Polacy latali najchętniej w 2022 r.? Najpopularniejsze kierunki tanich lotów

Wśród tegorocznych liderów rankingu najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów krajów dominują państwa ciepłe i słoneczne. W pierwszej piątce znalazła się też jednak Norwegia – być może Skandynawia, a zwłaszcza tamtejsze miasta, staną się w niedalekiej przyszłości alternatywnym kierunkiem wakacyjnym.

TOP 5 krajów najczęściej odwiedzanych przez Polaków w 2022 r.: Włochy Hiszpania Wielka Brytania Francja Norwegia

Tanie loty do miast. Ulubione miejsca Polaków na city break 2022

Jeśli chodzi o miasta, lista TOP 5 ulubionych przez polskich turystów wygląda następująco: Londyn Barcelona Mediolan Sztokholm Oslo Na drugim miejscu ulubionych destynacji Polaków uplasowała się Hiszpania z kolorową Barceloną. bloodua, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Jak zmieniały się ulubione kierunki polskich turystów? Oferta tanich lotów poszerza się

Jeszcze w 2021 r. najczęściej rezerwowane były loty do Kijowa i Lwowa na Ukrainie. City breaki w miastach naszego sąsiada były szczególnie tanie, co w dobie pandemii koronawirusa i narastającego kryzysu stanowiło ważny czynnik wyboru miejsca na wypoczynek. W dalszej kolejności Polacy najchętniej latali do Włoch i Hiszpanii.

W 2020 r. do ulubionych kierunków polskich turystów według Kiwi.com należały Wielka Brytania, Ukraina, Hiszpania i Włochy. Jeszcze wcześniej, w 2019 r., ostatnim przed pandemią COVID-19, Polacy najchętniej latali do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii i na Ukrainę.

Jak długo wypoczywali Polacy w 2022 r.? Krótkie wakacje i urlopy

Polscy turyści najczęściej decydowali się na niedługie pobyty trwające do 3 dni (41% rezerwacji). Wyjazdy od 4 do 6 dni stanowiły 26% rezerwacji. Wycieczki trwające od jednego do dwóch tygodni także nie należały do rzadkości i stanowiły ok. 25% rezerwacji.

Tanie loty 2023 – gdzie się wybierzemy? Analitycy typują ulubione kierunki turystów

Na podstawie trendów rezerwacyjnych analitycy Kiwi.com stworzyli prognozę najpopularniejszych kierunków wycieczek na rok 2023. Gdzie polscy turyści być może spędzą wakacje i urlopy 2023? Kraje: Włochy Hiszpania Wielka Brytania Francja Norwegia Miasta: Londyn Paryż Rzym Barcelona Mediolan Trzecie miejsce zajął Londyn. Polacy przyjeżdżają tu na wycieczki, do pracy i na spotkania z rodziną. iakov, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Narty w mieście: sztuczne stoki to zabawa bez jeżdżenia w góry. Gdzie można szusować w Warszawie, Sopocie, czy Wrocławiu? Ceny, adresy

Tanie loty z Krakowa i Warszawy. Najbardziej ruchliwe polskie lotniska w 2022 r.

Polscy turyści w mijającym roku najczęściej zaczynali swoje podróże na lotniskach:

Jana Pawła II w Krakowie (najpopularniejsze kierunki: Londyn, Mediolan) Chopina w Warszawie (najpopularniejsze kierunki: Paryż, Londyn, Barcelona) Warszawa-Modlin Katowice - Pyrzowice

Czy tanie loty były tanie? Średnia cena biletu lotniczego w 2022 r.

W 2022 r. ceny biletów lotniczych na połączenia średniego i dalekiego zasięgu zasadniczo wróciły do poziomu sprzed pandemii. Minęły czasy, gdy linie lotnicze konkurowały o klientów, ogłaszając duże zniżki i promocje. Większy popyt usunął konieczność obniżania cen. Do tego należy dodać wzrost cen paliwa lotniczego, który w dużej mierze przełożył się też na podrożenie biletów. Polacy najchętniej kupowali jednak bilety na krótkie loty. Średnia cena biletu wyniosła 331 zł, a więc nadal o 70 zł mniej niż w sezonie 2019, ostatnim przed pandemią. Najtańszy bilet na trasie Warszawa – Oslo kosztował tylko 1 zł.

Co ciekawe, rekordzistą w dziedzinie dokonanych rezerwacji jest turysta (lub turystka), która w 2022 r. dokonała ich łącznie aż 112, przeciętnie ok. 9 w miesiącu. Kiedy Polacy kupowali bilety lotnicze? Najczęściej w środy po godz. 19:00. Najwięcej rezerwacji dokonano w środę 29 czerwca 2022. Najwięcej lotów odbyło się w czwartek 15 września. Wysoko wśród ulubionych krajów Polaków, najchętniej odwiedzanych w 2022 r., uplasowała się Francja. Paryż to jedno z najpopularniejszych wśród turystów miast na świecie. iakov, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Kto przylatywał do Polski w 2022 r.? Tanie loty z Europy do Polski

Z danych rezerwacyjnych Kiwi.com wynika, że pasażerami lotów do Polski byli najczęściej sami Polacy, wracający z zagranicznych wojaży, a w dalszej kolejności:

Z danych rezerwacyjnych Kiwi.com wynika, że pasażerami lotów do Polski byli najczęściej sami Polacy, wracający z zagranicznych wojaży, a w dalszej kolejności:

Brytyjczycy Turcy Izraelczycy Hiszpanie Podobnie jak Polacy za granicą, cudzoziemcy w Polsce najczęściej pozostawali dość krótko, do trzech dni (53% rezerwacji), na pobyt do sześciu dni decydowało się 24% gości, a od tygodnia do dwóch spędziło w Polsce 16% obcokrajowców. Najpopularniejsze połączenia lotnicze do Polski w 2022 r. to trasy: Londyn – Kraków Londyn – Warszawa Paryż – Warszawa Dortmund – Katowice Helsinki - Warszawa Źródło: kiwi.com Polscy turyści coraz chętniej odwiedzają Skandynawię. Prym wiedzie Norwegia z jej stolicą Oslo, ale wysoko na liście ulubionych miast na city break uplasował się też Sztokholm, stolica Szwecji. elec, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

