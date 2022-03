Targi Budownictwa w Zielonej Górze Drzonkowie. Przyjechało ponad 100 wystawców, z regionu i całej Polski. Zobacz zdjęcia

Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów. Co można było zobaczyć?

W pierwszej hali, na ponad 2 tys. mkw., swoje produkty i usługi prezentowały przedsiębiorstwa z branży budowlanej, deweloperzy, architekci, projektanci wnętrz, firmy zajmujące się doradztwem i usługami finansowymi oraz instytucje wspierające rozwój budownictwa. Goście mogli poznać nowinki technologiczne, aktualne trendy w branży, a także zasięgnąć porady u ekspertów.

W osobnej hali i terenie do niej przyległym urządzono raj dla miłośników ogrodów. Do kupienia były nasiona kwiatów, warzyw i traw, cebule, bulwy i kłącza kwiatów, byliny, krzewy i drzewa, kwiaty cięte i rośliny doniczkowe. Przyjechali także wystawcy oferujący elementy architektury ogrodowej, donice, meble ogrodowe, baseny, grille, nawozy, produkty do pielęgnacji oczek wodnych i basenów, sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz wyposażenie placów zabaw. Nie zabrakło maszyn i urządzeń i narzędzi do pielęgnacji ogrodów.