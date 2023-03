Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Firmy kuszą studentów, żacy mają swoje wymagania

Z jednej strony Targi Pracy to okazja dla studentów i absolwentów, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić dokumenty aplikacyjne, czy też otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez firmy wystawiające się na targach – mówi rzecznik UZ Ewa Sapeńko.- A z drugiej strony, jest to także szansa poszerzenia grona interesariuszy zewnętrznych poszczególnych instytutów, wydziałów i kierunków studiów.

Targi pracy. Tym kuszą pracowników firmy

Dziś firmy kuszą młodych nie tylko wysokimi zarobkami, ale także wieloma innymi rzeczami. Oferują darmowe szkolenia i kursy, dające nowe kwalifikacje, dają karty wstępu na basen, obiekty rekreacyjno-sportowe jak sauny i siłownie, organizują wycieczki do SPA, spotkania integracyjne dla całych rodzin w ciekawych miejscach na świecie, na terenie zakładu tworzą strefy relaksu z leżakami, grami itd.

Targi pracy. A może na staż do Dubaju?

Na targach kuszono nie tylko pracą w Zielonej Górze czy regionie.

- Zainteresował mnie chłopak w arabskim stroju, więc podeszłam z ciekawości do tego stanowiska – mówi Ewelina, studentka UZ. – Zdziwiłam się!

Mężczyzną w charakterystycznej chuście na głowie okazał się Miłosz Miedziński, który tłumaczy swój strój chęcią zwrócenia uwagi oraz tym, by wskazywał on na miejsce, w którym działa firma.

- Przede wszystkim oferujemy staż studentom. Dzięki niemu mogą pracować w światowej firmie, bo jesteśmy z Emiratów Arabskich, a dokładniej mówiąc z Dubaju. Mam nadzieję, że jak największa liczba studentów UZ będzie miała okazję pracować w ramach naszego międzynarodowego zespołu - mówi Miłosz Miedziński z FASTCAST4U. A zajmujemy się hostingiem internetowym, krótko mówiąc dzięki nam można np. puścić radio w świat poprzez stronę internetową czy aplikację mobilną. Takie oferujemy usługi naszym klientom.