Tatry. Wandale pomalowali głaz nad Morskim Okiem. Leśniczy z TPN: "Smutne to jest"

- Czy turyści zdają sobie sprawę, po co przychodzą w Tatry, po co w ogóle mają kontakt z przyrodą? - pyta w nagraniu leśniczy i wskazuje na głaz leżący nad brzegiem jeziora. - Po co ktoś bierze na wycieczkę farbę albo marker? - zastanawia się. - Smutne to jest.