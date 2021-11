Tatusiu, nie możesz się poddać! Tak bardzo Cię potrzebuję- prosi syn Daniela Świerczyńskiego, który po wypadku walczy o powrót do zdrowia

Dzień, który wszystko zmienił

17 sierpnia Daniel był w pracy. Dostał zlecenie w jednym z domów na zamontowanie silników przy roletach. Praca powoli dobiegała końca, a on wykonywał ostatnie czynności. Złapał się parapetu zewnętrznego. A tam, nie wiadomo skąd, był prąd. Na szczęście nie spadł z drabiny, na której stał, bo pewnie byłoby jeszcze gorzej. Nikt do tej pory nie wie, jak doszło do tego wypadku, bo prądu nie powinno tam być.