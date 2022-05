Te branże czeka redukacja etatów. Powodem praca zdalna i automatyzacja? Tak rynek pracy widzi przyszłość. Roboty zastąpią pracę człowieka?

Wybuch pandemii miał stać się katalizatorem zmian na rynku pracy i to nie tylko w związku z pracą zdalną, ale też automatyzacją. Miała być ona lekarstwem na brak dostępności pracowników. Okazuje się jednak, że to zjawisko nie jest tak nasilone, jak mogłoby się wydawać. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że podczas gdy rok temu 38 proc. przedsiębiorców uważało, że w ich branży przyspieszyła automatyzacja, już w tym roku taką opinię wyraża 32 proc. firm.

W tych branżach automatyzacja postępuje najszybciej

Najlepiej jest pod tym względem w logistyce (67 proc.) oraz IT (59 proc.) oraz w średnich przedsiębiorstwach (38 proc. vs. 29 proc. małych i 28 proc. dużych). Brak zmian w zakresie technologii w swojej branży deklaruje co drugi przedsiębiorca. Chodzi głównie o sektor HoReCa (80 proc. wskazań), budownictwo (73 proc.) oraz handel (53 proc.). Istotny jest też region, w którym działa firma. Przyspieszającej automatyzacji w pandemii nie zauważyło 9 na 10 właścicieli z województwa podlaskiego oraz 8 na 10 z województwa zachodniopomorskiego.

Co drugi pracodawca zakłada redukcję etatów wynikającą z automatyzacji

– Pracownicy na razie są spokojni jeżeli chodzi o miejsca pracy. To z jednej strony konsekwencja twardych wskaźników makroekonomicznych, takich jak historycznie niskie bezrobocie czy duża liczba wakatów w gospodarce. Wiemy też jednak, że nawet jeżeli robot zostanie w firmie wdrożony, to będzie wymagał obsługi, a tutaj niezbędny jest człowiek – mówi Inglot.

Niewielkie tempo automatyzacji uspokaja pracowników

– Widać jednak dużą świadomość dotyczącą zmian. 44 proc. osób chce podnosić swoje kwalifikacje. Są to głównie osoby młode (67 proc. wskazań w grupie 18-24 lata vs. 22 proc. w grupie 55 lat i więcej). Tylko co trzeci pracownik nie zamierza się dokształcać. Motywacją dla zdobywania nowej wiedzy jest to, że chociaż nie widzimy przyspieszającej automatyzacji, już 17 proc. z nas zna kogoś komu robot zabrał pracę. Takie zjawisko zaobserwowali szczególnie młodzi pracownicy poniżej 25 roku życia (29 proc. wskazań). Z takim zjawiskiem nie spotkało się 7 z 10 zatrudnionych – wskazano.