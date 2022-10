Te filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Rozsławiły one nasz region | ZDJĘCIA

Choć nie jesteśmy Krakowem, Warszawą czy Łodzią, to i na Ziemi Lubuskiej kręcono wiele filmów. Oczywiście nie sposób ich wszystkich wymienić. Dla jednych tytułów nasz region był konkretnym rusztowaniem pod przyszły sukces, a dla innych jedynie skromnym epizodem dopełniajacym spójną całość... Niemniej wyobraźcie sobie, że są osoby, które mimo hucznego zaangażowania filmowców (bo tak to zwykle się odbywało) nie wiedziały, że przed ich oczami dzieje się kultura, historia polskiej kinematografii! Dopiero teraz oglądając niektóre filmy czy seriale dostrzegają: "Kurde, przecież to moje miasto!", "O, to moja okolica, widziałeś?", "Znam to miejsce, ale jaja!" I nic w tym dziwnego. PRZECIEŻ W TYCH MIEJSCACH KRĘCONO U NAS FILMY!

Lubuskie planem filmowym znanych filmów i seriali - ZOBACZ: