Te kobiety z woj. lubuskiego nie płacą alimentów na własne dzieci. Aż trudno w to uwierzyć! Policja publikuje i twarze i rysopisy

Trudno w to uwierzyć, ale są kobiety, które nie płacą alimentów na własne dzieci. Lubuska policja publikuje ich imiona, nazwiska oraz zdjęcia i rysopisy. Widzieliście którąś z tych osób. Koniecznie zgłoście to na policję! Lista kobiet, które NIE PŁACĄ ALIMENTÓW >>> Na kolejnych slajdach znajdziecie kobiety z woj. lubuskiego, które poszukiwane są za przestępstwo z artykułu 209 kk.: "Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej, lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych" Wszystkie dane osób poszukiwanych pochodzą ze strony policji. źródło: policja.pl (19.05.2022)

policja.pl