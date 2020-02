Te lubuskie dworce kolejowe doczekają się remontu. Co i kiedy zostanie zmodernizowane? Plany najbliższych inwestycji na dworcach PKP

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują do 2023 r. zmodernizować prawie 200 dworców kolejowych w Polsce. Na liście jest też osiem w woj. lubuskim. Które doczekają się przebudowy? Co i kiedy zostanie zrobione? Kiedy ruszą poszczególne prace? Przejdź do galerii >> Zobacz też: Czy zamykać Dworzec PKP w Zielonej Górze?

Mariusz Kapała