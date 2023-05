Te miejsca w Lubuskiem sprzyjają maluchom! Tutaj dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i dobrze się bawić!

Zastanawiasz się, jak dobrze zorganizować czas wolny dziecku? Gdzie będzie czuło się komfortowo, a jednocześnie będzie dobrze się bawić i poszerzać swoje horyzonty? Mamy dla ciebie kilka podpowiedzi!

Sport to samo zdrowie! Zajęcia sportowe w formie zajęć pozalekcyjnych to świetna opcja. Takie zajęcia przynoszą dzieciom mnóstwo korzyści: zdrowie fizyczne i psychiczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, naukę pracy w grupie i dają im możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Ponadto sport kształtuje charakter: uczy konsekwencji i systematyczności. Niejednokrotnie umacnia poczucie własnej wartości u malucha, sprawia, że staje się on bardziej odważny, pewny siebie. Ale co najważniejsze, gdy uda się rodzicom w porozumieniu z dzieckiem dobrać odpowiednią formę zajęć sportowych to maluch zyska jeszcze jedno - uśmiech na twarzy! Na jakie zajęcia warto posłać dziecko? Wybór jest ogromny. Można postawić na jeździectwo, gimnastykę, piłkę nożną, koszykówkę, taniec czy sztuki walki. Najważniejsze to podjąć decyzję, że zadbamy też o rozwój fizyczny naszej pociechy. Kolejnym krokiem będzie już zapoznanie się z ofertą lokalnych klubów sportowych oraz sekcji i wybór tej najodpowiedniejszej.

Kreatywne zajęcia pozytywnie wpływają na rozwój dziecka Dzieciństwo i młodość to doskonały czas, by poszukiwać, odkrywać, ale także bawić się poprzez naukę. Warto więc zadbać, by zajęcia dodatkowe były dla dziecka atrakcyjne. Może nie wiecie, ale istnieją takie zajęcia dodatkowe, które w fantastyczny sposób uczą dzieci matematyki, albo uczą ich szybszego zapamiętywania i uczenia się. Podczas takich zajęć, maluchy poznają fantastyczne techniki, które przydadzą im się nie tylko w szkole, ale też na co dzień, a później w dorosłym życiu. Najważniejsze jest jednak to, że wiedza przekazywana jest w przystępny i ciekawy sposób, a dzieci poprzez dobrą zabawę poszerzają swoje horyzonty! Możliwości są też inne: zajęcia artystyczne, programowanie, a może języki obce? Znajdź takie miejsce, w którym będziesz mieć pewność, że twój maluch będzie czuł się bezpiecznie.

Kiedy nasza pociecha ma urodziny to... musi być wystrzałowo! Urodziny muszą być niezapomniane, a dobra zabawa to ich nieodzowny element. Jednak tort ze świeczkami, serpentyny i planszówki nie zawsze się sprawdzają... Zapewnienie atrakcji dziecku i jego małym gościom nie należy do zadań łatwych. Jeżeli więc nie mamy w sobie duszy animatora dziecięcych zabaw to... lepiej go zatrudnijmy! Animator to fachowiec, który będzie wiedział, jak postępować z dziećmi, jak je zająć oraz w jaki sposób wywołać uśmiech na ich twarzach. Zorganizuje nie tylko angażujące zabawy, ale też rozłoży dmuchany zamek, czy pomaluje buźki. Profesjonalista sprawi, że urodziny naszego dziecka będą niezapomniane. Obecnie dostępność tych usług jest na tyle szeroka, że możemy nie tylko zaprosić animatora do swojego domu, ale też znaleźć takie miejsce, które organizuje urodziny najmłodszym i oferuje wyjątkowe atrakcje, jak np. bubble, czy strzelanie z łuku. A jeżeli dysponujemy swoim sporym terenem, to możemy postawić na animatorów, którzy zorganizują dzieciom sportowe rozgrywki i przywiozą taki sprzęt, jakiego my sami nie posiadamy.

Liczy się też dieta. Niech będzie smaczna, kolorowa i zdrowa! Dobrze wiemy, że powinniśmy minimalizować ilość cukru i przetworzonych produktów w diecie naszych pociech. Ważne jest natomiast, by dostarczać im jak najwięcej witamin i ważnych mikroelementów. A co zrobić, gdy dziecko nalega na "coś słodkiego"? Spełnijmy tę prośbę, ale... w takim miejscu, które przysmaki tworzy z pasji do zdrowego stylu życia i natury. Takim, które tworzy wyborne kolorowe desery, ale zdrowe. Jeżeli organizujemy rodzinną imprezę, na której będą najmłodsi, pomyślmy też o zamówieniu słodkiego cateringu właśnie tam, gdzie cukier i chemia nie są na pierwszym planie. To bardzo ważne!

Idą wakacje. Pomyśl o kolonii albo dalekiej podróży Niebawem dzieci rozpoczną wakacje. Czekają ich dwa miesiące laby! Warto już teraz pomyśleć o zorganizowanym wypoczynku. Możemy zdecydować się na półkolonie w naszym mieście lub okolicy, wyjazd na kolonie lub rodzinne wczasy. Ofert jest naprawdę sporo!

