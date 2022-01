Te mieszkania w Lubuskiem są tanie i nie wymagają remontu. Kupujesz, wchodzisz i mieszkasz! OPRAC.: Aleksandra Sierżant

Powierzchnia 57 m² Forma własności pełna własność Liczba pokoi 3 Stan wykończenia brak informacji Piętro parter/3 Balkon / ogród / taras ogródek Czynsz 50 zł Miejsce parkingowe garaż/miejsce parkingowe Obsługa zdalna brak informacji Ogrzewanie inne TUTAJ: LINK otodom.pl Zobacz galerię (37 zdjęć)

Na rynku nieruchomości wciąż można zaobserwować wzmożony popyt na mieszkania i domy. Ceny co roku szybują w górę, jednak chętnych na nieruchomości nie brakuje. Jeśli jednak nie chcecie wydawać na mieszkanie fortuny, a zależy Wam na tym, by było ono w dobrym stanie, dobrze trafiliście! Postanowiliśmy zebrać najlepsze oferty z portalu otodom.pl. Przejdźcie do galerii i zobaczcie najtańsze mieszkania w województwie lubuskim, które nie wymagają remontu. Wchodzisz i mieszkasz! >>>