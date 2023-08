Te nowe samochody wybierają Polacy. Mamy nowe dane

Jaka sytuacja na rynku nowych samochodów do 3,5 t?

Tempo wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów osobowych nieco zwolniło w porównaniu do poprzedniego roku, co może nie być dobrym prognostykiem na przyszłość. Owszem, to okres wakacyjny, gdzie większość potencjalnych klientów koncentruje się na odpoczynku, a nie na zakupach, jednak wyniki prezentujące liczbę rejestrowanych aut połączone z dostępnymi danymi wskazującymi na zmniejszanie się liczby klientów odwiedzających salony dealerskie, daje istotny powód do analizy przyczyn obserwowanego trendu - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Bieżące dane wskazują, iż poprawia się dostępność poszczególnych modeli, co niewątpliwie jest pozytywnym zjawiskiem. Niestety, wciąż rosną ceny samochodów, co w kontekście wysokich kosztów utrzymania, nie pozostaje bez wpływu na decyzje zakupowe klientów indywidualnych. I chociaż w wynikach sumarycznych wciąż liczba rejestrowanych aut rośnie, to jednak trend krótkoterminowy pokazuje już spadek. To pierwsza oznaka problemów, które mogą nadejść. Drugą jest wspomniany znaczący spadek liczby klientów odwiedzających salony samochodowe.