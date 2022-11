Te osoby nie powinny jeść pomarańczy i innych cytrusów. Te owoce wychładzają organizm i mogą wywoływać alergie 29.11.22

Pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, czy cytryny mogą powodować reakcje alergiczne. Najczęściej do reakcji alergicznej dochodzi zaraz po zjedzeniu cytrusa lub wypiciu soku wyciśniętego z niego. Alergeny pokarmowe cytrusów to białka i glikoproteiny, których spożycie w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe wywołuje nieprawidłową odpowiedź immunologiczną organizmu u alergików. Owoce cytrusowe posiadają alergeny wspólne dla całej rodziny botanicznej przez co często mogą występować reakcje krzyżowe. Źródło: Jagoda Karczewska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi: Alergia na cytrusy

pixabay.com