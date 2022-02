Te potrawy z czasów PRL jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY]

Chleb maczany w jajku i mleku smażony na tłuszczu Rarytas czasów PRL. Chleb był zawsze, mleko i jajko też się znalazło. I – wbrew pozorom – jest to bardzo smaczne. Usmażony chleb można posmarować dżemem. Składniki chleb jajko mleko sól do smaku tłuszcz do smażenia Wykonanie Chleb pokroić na kanapki. Jajko rozmącić z odrobiną mleka, posolić. Kromki chleba zamoczyć z dwóch stron w jajku i mleku i smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron.

Fot. NAC