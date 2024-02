Te sklepy w Zielonej Górze były oblegane, a dziś... Kto je jeszcze pamięta? |GOOGLE STREET VIEW

W ubiegłym roku opisaliśmy historię sklepu Dariusz z Zielonej Góry Przylepu. To w wózkach od państwa Kuśmierskich jeździło pół Zielonej Góry. Potem, już jako dorośli mieszkańcy kupowali wyprawki dla swoich dzieci. Sklep działał ponad pół wieku!

„Moje wszystkie dzieci (przedział wiekowy od 29 do 12) wychowały się na produktach od was.... Pierwszy wózek również kupowałam u was.... Będę was mile wspominać”, „To najlepsze miejsce z wyposażeniem dla dzieci i z najmilszą obsługą pod słońcem! Będzie nam Państwa i Tego Wyjątkowego Miejsca bardzo brakować!” Bardzo szkoda. Fajne miejsce. Bardzo miła i pomocna obsługa. Często kupowałam u Was i zawsze byłam zadowolona. Dziękujemy z synkiem za miłe cztery lata z Wami, będzie nam Was brakowało. Życzę samych sukcesów na przyszłość” – pisali klienci zawiedzeni informacją o zamknięciu sklepu Dariusz.