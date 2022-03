Te zadania policji mówią wszystko o twoim osiedlu w Zielonej Górze. Sprawdź, czym zajmują się dzielnicowi Eliza Gniewek-Juszczak

Doszło do kilku zmian wśród dzielnicowych w Zielonej Górze. Sprawdź, kto w pierwszym półroczu 2022 roku zajmuje się bezpieczeństwem na twoim osiedlu. Na pierwsze półrocze każdy z dzielnicowych wyznaczył zadania priorytetowe, którymi się zajmuje. To ciekawe zadania również z punktu widzenia mieszkańców. W galerii znajdziesz zestawienie zielonogórskich dzielnicowych (źródło: https://zielona-gora.policja.gov.pl/) wraz z kontaktem i wykazem ulic, którymi się opiekują. Dzielnicowi podlegają służbowo pod dwa komisariaty, których lokalizacje podajemy poniżej: Komisariat I Policji w Zielonej Górze osiedle Pomorskie 8a, 65-548 Zielona Góra telefon 47 79 51311 Kierownik Pierwszego Rewiru Dzielnicowych: aspirant sztabowy Arkadiusz Goszczyński telefon 47 79 51350 telefon 519 534 688 telefon dyżurnego Komisariatu I Policji w Zielonej Górze: 47 79 51311 DRUGI REWIR DZIELNICOWYCH Pełniąca obowiązki Kierownika Drugiego Rewiru Dzielnicowych: młodszy aspirant Karolina Jabłonka telefon 47 79 51350 telefon komórkowy 519 534 605 KOMISARIAT II POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE ulica Szarych Szeregów 8, 65-807 Zielona Góra telefon: 47 79 51211 Kierownik Rewiru Dzielnicowych: aspirant Krzysztof Kokociński telefon: 519 534 603 telefon stacjonarny służbowy: 47 79 51256 telefon dyżurnego Komisariatu II Policji w Zielonej Górze: 47 79 51211 Lubuska Policja Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki to nie wszystko, co dzieje się na osiedlach w Zielonej Górze. Zobacz priorytetowe zadania, jakie na pierwsze półrocze tego roku wyznaczył do realizacji dzielnicowy w twojej okolicy w Zielonej Górze.