Nasz fotoreporter zrobił zdjęcia kamienic, w których odbędą się remonty. Właściciele domów otrzymali z miasta dofinansowanie na modernizację. Ile i na co?

Rewitalizacja kamienic, czyli elewacja, dachy, stolarka okienna i drzwiowa

Na sesji rady jednogłośnie podjęto decyzję, by 1,2 mln zł przekazać na odnowę kolejnych domów.



Kto otrzyma dotację od miasta na rewitalizację kamienic?

ul. Sienkiewicza 151/58 (podmiot gospodarczy) – wymiana dachu, trzeci etap – 100 tys. zł

ul. Reja 4 (wspólnota mieszkaniowa) – dach – 72 tys. zł

ul. Sikorskiego 33 (wspólnota mieszkaniowa) – dach – 85 tys. zł

ul. Kiełpin 28A – (wspólnota mieszkaniowa) – dach – 174.708 zł

ul. Jedności 46 (wspólnota mieszkaniowa) – dach – 92.595 zł

ul. Kupiecka 5 (podmiot gospodarczy) – dach plus elewacja – 72.202 zł

ul. Sienkiewicza 2 (wspólnota mieszkaniowa) – dach plus elewacja – 140 tys. zł

ul. Chrobrego 28 (osoba fizyczna) – elewacja – 72 tys. zł

ul. Sienkiewicza 4 (wspólnota mieszkaniowa) – elewacja – 83 tys. zł

ul. Chrobrego 18 (wspólnota mieszkaniowa) – elewacja – 92 tys. zł

ul. Wrocławska 12 (wspólnota mieszkaniowa) – elewacja – 135.500 zł

al. Niepodległości 33/9 (osoba fizyczna) – stolarka okienna – 7.229 zł

ul. Wrocławska 7/16 (osoba fizyczna) – stolarka okienna – 6.327 zł

ul. Chrobrego 6/3 (osoba fizyczna) – stolarka okienna – 15.742 zł

ul. Moniuszki 31/2 (osoba fizyczna) – stolarka okienna – 20 tys. zł

ul. Sikorskiego 52/7 (osoba fizyczna) – stolarka okienna – 10.238 zł

ul. Chrobrego 23 (wspólnota mieszkaniowa) – klatka schodowa – 50.465 zł

ul. Wrocławska 7 (wspólnota mieszkaniowa) – renowacja bramy – 20.994 zł



Co jakiś czas na zielonogórskiej starówce pojawiają się odnowione kamienice. To efekt programu rewitalizacji, na którą miasto co roku przeznacza ponad milion złotych.Właściciele kamienic, wspólnoty mieszkaniowe, mogą starać się o dofinansowanie modernizacji. I to zarówno na te dotyczące elewacji, jaki i te związane z wymianą dachu, okien czy drzwi. Remontowane są także podwórka czy klatki schodowe. Wszystko to odbywa się pod okiem miejskiego konserwatora zabytków, by odnowione kamienice wyglądały tak jak dawniej, by nie zniszczyć tego, co w nich najcenniejsze.